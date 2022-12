Final Fantasy: classifica dei 20 personaggi più amati dai fan, ci sono alcune stranezze

In occasione del 35° anniversario di Final Fantasy, è stata pubblicata una classifica che mostra i personaggi della saga più amati dal pubblico giapponese. Ecco come è composta la Top 20:

Emet-Selch (Final Fantasy 14) Wakka (Final Fantasy 10) Cloud (Final Fantasy 7) Tifa (Final Fantasy 7) Zidane/Gidan (Final Fantasy 9) Aerith (Final Fantasy 7) G'raha Tia (Final Fantasy 14) Vivi (Final Fantasy 9) Tidus (Final Fantasy 10) Haurchefant (Final Fantasy 14) Squall (Final Fantasy 8) Terra (Final Fantasy 6) Yuna (Final Fantasy 10) Lightning (Final Fantasy 13) Bartz (Final Fantasy 5) Noctis (Final Fantasy 15) Celes (Final Fantasy 6) Zack (Final Fantasy 7) Locke (Final Fantasy 6) Sephiroth (Final Fantasy 7)

In prima posizione possiamo trovare Emet-Selch, un cattivo di Final Fantasy 14. Si tratta, secondo gli appassionati, di uno dei migliori "villain" dell'intera saga e non a caso è arrivato in prima posizione. L'MMORPG è in grado di ottenere tre posizioni in totale, tutte in Top 10: visto il successo del gioco, non ci stupisce.

Potrebbe invece sorprendere la presenza di Wakka da Final Fantasy 10 in seconda posizione. Pur vero che il gioco è molto amato per la sua storia appassionante e strappalacrime, Wakka è una scelta strana all'interno del cast. Su ResetEra molti pensano ad esempio che si tratti di uno scherzo dei giocatori giapponesi, che lo hanno votato per meme più che altro.

Andando oltre troviamo ovviamente Cloud, Tifa e poco sotto Aerith. Il triangolo amoroso di Final Fantasy 7 non lascia mai i cuori degli appassionati, con Zack che si accontenta di guardare da lontano in 18esima posizione. Sephiroth addirittura arriva in ultima posizione tra quelle riportate.

Supponiamo anche che per molti sarà assurdo vedere Lightning di Final Fantasy 13 (capitolo non esattamente amato, ammettiamolo) subito dietro Yuna. In Giappone, però, Claire Farron è molto più apprezzata che in Occidente sin dalla pubblicazione del gioco.

Diteci, quali sono i vostri personaggi preferiti di Final Fantasy?

Dovremo vedere se con l'arrivo di Final Fantasy 16 la classifica cambierà drasticamente o se servirà un po' di tempo perché tali personaggi vengano amati; vi ricordiamo nel frattempo che è disponibile il preordine Amazon per Standard e Deluxe a prezzo minimo garantito di Final Fantasy 16.