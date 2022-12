The Witcher 3 "next-gen" usa la mod HD Reworked, ma il creatore originale vuole fare di meglio

CD Projekt RED ha pubblicato una versione "next-gen" di The Witcher 3, la quale è stata realizzata anche con il supporto di una serie di mod. Una di queste è The Witcher 3 HD Reworked, che migliora la qualità grafica del gioco. Ora, però, il creatore originale di tale mod promette una versione next-gen che sarà compatibile sia con il gioco base che con la versione Complete Edition da poco pubblicata.

Parliamo del modder Halk Hogan PL che ha annunciato che la prima versione della versione next-gen di The Witcher 3 HD Reworked sarà disponibile nel secondo trimestre 2023. Secondo quanto indicato, questa nuova versione avrà tante modifiche e miglioramenti, con asset di qualità nettamente superiore.

Come detto, inoltre, la The Witcher 3 HD Reworked next-gen sarà disponibile anche per The Witcher 3 versione 1.31 e 1.32, oltre che per la versione Complete Edition. Questo significa che se per qualche motivo un utente PC ha deciso di non aggiornare il gioco con l'update gratuito di CD Projekt RED, potrà comunque usare la mod. Qui sotto potete vedere un video dedicato.

È positivo che il modder, che ricordiamo è stato pagato per l'uso della sua mod da parte di CD Projekt RED, non abbia deciso di mettere da parte il proprio progetto e che miri a superare anche quanto sarà disponibile per tutti in The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition.

Diteci, giocare su PC e sfruttate le mod, oppure preferite usa una console? Vi segnaliamo infine anche che The Witcher 3 ha superato God of War Ragnarok su Metacritic.