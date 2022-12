The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom classificato dall'ESRB che svela le tematiche di gioco

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha ricevuto la classificazione ufficiale per il Nord America dall'Entertainment Software Ratings Board o ESRB in breve. Si tratta della versione USA del nostri PEGI, per chi non ne fosse a conoscenza.

Il gioco è stato classificato E10+, ovvero adatto anche a un pubblico non adulto: la cosa non sorprende. L'avvertenza dell'ESRB è che è presente della violenza di tipo fantasy e temi leggermente suggestivi. Precisiamo che si tratta della stessa classificazione di The Legend of Zelda Breath of the Wild, ovvero il gioco del 2017 di cui Tears of the Kingdom è seguito.

L'informazione è visibile direttamente dalla pagina USA dell'eShop Nintendo. Se invece raggiungiamo la versione italiana vediamo che il gioco è ancora classificato come 12+ dal PEGI ma solo in via provvisoria: non vi è ancora una classificazione ufficiale e definitiva per l'Europa.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Il trailer iniziale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mostrava Link con un braccio malandato e un'atmosfera alquanto oscura e potenzialmente orrifica, questa classificazione suggerisce però che il gioco probabilmente non si spingerà troppo oltre su questo fronte. Se Breath of the Wild può essere usato come esempio, è probabile che gli elementi di paura e possibili ferite del personaggio siano al minimo, almeno dal punto di vista visivo.

La classificazione del'ESRB è un buon segnale per lo stato del gioco: di norma questi procedimenti vengono gestiti nelle parti finali dello sviluppo. Inoltre, anche il doppiaggio è in registrazione.

Ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile dal 12 maggio 2023 su Nintendo Switch.