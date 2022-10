Suicide Squad, il cosplay di Harley Quinn da Kalinka Fox in versione legata

Kalinka Fox ha realizzato un cosplay di Harley Quinn che ritrae il personaggio in maniera simile a come la si vede in alcune sequenze di The Suicide Squad - Missione Suicida, ovverosia legata con una corda.

Presente anche fra i villain di Gotham Knights (qui la recensione), Harley Quinn è diventata una vera e propria ossessione per le cosplayer da quando viene interpretata sul grande schermo da Margot Robbie, ma si tratta di una figura che ha sempre avuto un suo fascino.

È dunque divertente vederla rappresentata nelle maniere più disparate e nei suoi differenti costumi, da quello in stile Arlecchino dei fumetti e dei cartoni animati alle varianti filmiche e videoludiche. Certo, perché Harley sarà anche fra i protagonisti di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Inutile dire che sono tantissime le modelle che nel corso di questi anni ci hanno regalato la loro interpretazione della dottoressa Harleen Frances Quinzel. Qualche esempio? Lada Lyumos, Alyson Tabbitha, missbri, Shirogane-sama e Helly Valentine.