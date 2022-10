The Chant: l'orrore cosmico secondo il Creative Director del gioco

The Chant, in uscita il 3 novembre su PC e console, segue la storia di Jess, una ragazza dal passato doloroso che si reca sull'isola di Glory per raggiungere la migliore amica in un ritiro spirituale. La comune però, durante un canto di purificazione, apre un portale dimensionale verso un mondo popolato da entità mostruose che si nutrono dell'energia negativa delle persone. Durante la nostra prova abbiamo notato diversi aspetti davvero affascinanti in The Chant, e abbiamo recentemente avuto modo di approfondirli in un' intervista con Mike Skupa, Creative Director di The Chant presso Brass Token.

Orrore cosmico

Mike Skupa, Creative Director di Brass Token

La prima cosa che abbiamo subito notato giocando a The Chant è l'ispirazione cinematografica: mentre Skupa ci parla dei grandi classici dell'horror a cavallo degli anni '70 e '80, nel gioco abbiamo rivisto anche richiami, se non omaggi, alla cinematografia indie contemporanea, a pellicole come The Endless e The Void (di quest'ultimo in particolare il triangolo del logo), che cercano a loro modo una nuova dimensione dell'orrore cosmico. "Ho sempre giocato a Call of Cthulhu e amato in generale la weird fiction. Tutte quelle storie partono sempre da un presupposto narrativo capace di svilupparsi poi in orrore cosmico. Per The Chant abbiamo scelto la tipica struttura dei racconti di cosmic horror ma calandolo in un contesto diverso". E così i cultisti di lovecraftiana memoria si trasformano in una comune new age, il rito di evocazione dei Grandi Antichi diventa una seduta di purificazione spirituale fatta di cristalli e buone vibrazioni. "Abbiamo cercato di connettere tutto in modo coerente, giocando con i significati dello spiritualismo e delle filosofie mistiche". Skupa ci porta un esempio affascinante sull' "apertura del terzo occhio", pratica che porta verso l'illuminazione spirituale, ma che nelle meccaniche di un videogioco si aggancia ai punti di sanità mentale e alla possibilità di percepire gli orrori cosmici. [embed yt=xqh44AUMAZ0[embed yt=Id video Youtube]]Per Brass Token però è sempre stato importante fin dall'inizio, che tutta l'ispirazione allo spiritualismo new age fosse trattato con il giusto tatto e rispetto perché, in fin dei conti, è pur sempre parte di un sistema di credenze e valori importante per molte persone. "Abbiamo fatto molte ricerche per assicurarci di non fraintendere nessuno degli elementi presi in prestito da queste filosofie. Il nostro team ha sede in un luogo (Vancouver, British Columbia ndr.) che ha visto la nascita di numerosi ritiri spirituali, data la natura incontaminata e solitaria degli spazi. Quello che ci ha permesso di sviluppare The Chant con il giusto spirito e rispetto è stato creare un culto fittizio, la Scienza Prismatica, che prende ispirazione con realismo e cognizione di causa da altri movimenti ma che poi risponde alle necessità narrative del gioco. La cosa importante per noi è sempre stata rimanere fedeli e rispettosi dei nostri personaggi: ogni persona su Glory Island è lì per un motivo, vive la sua vita in un certo modo secondo le sue convinzioni. Per introdurre il giocatore a questo mondo abbiamo proprio usato gli occhi di Jess, che è chiaramente la scettica del gruppo".

The Chant prende ispirazione dalla lunga tradizione narrativa dell'orrore cosmico

Abbiamo parlato anche di lei con Skupa, un personaggio che con il senno di poi ha lasciato un po' il segno. Jess arriva sull'isola rotta dentro, consumata da un dolore che non riesce a placare ma che invece l'amica Kim, che sembra coinvolta nello stesso dramma della protagonista, ha superato grazie alla Scienza Prismatica. Jess non ha nulla da perdere ma chiaramente il disinteresse della ragazza malcela una disperazione profonda... e sappiamo che Jess non troverà la salvezza su Glory Island, o forse sì visto che il gioco è completato da finali multipli. Come detto, ogni comprimario della storia ha una sua storia e un motivo intimo per cui ha scelto di abbracciare la comune e l'intera trama del gioco farà emergere personalità e sfumature di ciascun personaggio. "Ognuno nel gruppo ha un ruolo fondamentale, non solo nel compiere o invertire il rito, ma anche nel far emergere aspetti più profondi della narrazione".