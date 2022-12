Spider-Man, il cosplay di Mary Jane Watson da Kalinka Fox ci rivela un segreto

Mary Jane Watson è Spider-Man nel nuovo cosplay realizzato da Kalinka Fox: lasciandosi forse ispirare da alcune storie alternative, la modella russa ha deciso di donare alla celebre fiamma di Peter Parker un aspetto diverso dal solito.

Che dire? Kalinka è molto bella e questo cosplay lo mette ancora una volta in risalto, mentre indossa il costume dello Spider-Man cinematografico di Tom Holland e un makeup davvero perfetto, lentiggini e parrucca incluse.

In queste ore circolano diverse voci riguardanti proprio il futuro del franchise sul grande schermo, che pare molto solido dopo lo straordinario successo di Spider-Man: No Way Home (qui la recensione) ma non è chiaro quanti e quali personaggi riproporrà.

Nessun dubbio invece sulla qualità dei cosplay di Kalinka Fox: fra i suoi ultimi lavori vi ricordiamo Lucy da Cyberpunk: Edgerunners, Bayonetta, Harley Quinn da Suicide Squad e She-Hulk.