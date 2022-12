Warhammer 40.000: Darktide, la video analisi di Digital Foundry è molto positiva

Digital Foundry ha realizzato la consueta video analisi di Warhammer 40.000: Darktide, esprimendo pareri molto positivi sull'action cooperativo sviluppato da Fatshark, disponibile attualmente su PC ma in arrivo anche su Xbox Series X|S, in entrambi i casi senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Game Pass.

Nella nostra recensione di Warhammer 40.000: Darktide abbiamo scritto che "il comparto tecnico (...) fa sfoggio di asset di grande qualità sia per quanto concerne gli scenari che i personaggi, con una particolare enfasi sul sistema di illuminazione e l'effettistica": impressioni confermate da Alex Battaglia.

Sembra infatti che gli autori di Darktide abbiano puntato in particolare sulla qualità degli effetti, anche ai fini di creare una certa atmosfera, raggiungendo l'obiettivo pur al costo di un impatto non indifferente sulle prestazioni, specie attivando il ray tracing, che a seconda delle impostazioni può far calare il frame rate anche del 30%.

A proposito di impostazioni, Battaglia ha creato anche l'ormai tradizionale elenco dei preset suggeriti in base alla configurazione per ottenere prestazioni ottimizzate e il miglior compromesso possibile in termini di qualità visiva. Eccolo:

Warhammer 40.000: Darktide, le impostazioni suggerite da Digital Foundry

Ad ogni modo, al titolo di Fatshark non manca qualche problema, individuato in un certo grado di instabilità, nella fattispecie crash e blocchi che tuttavia verranno probabilmente risolti tramite l'arrivo di nuovi aggiornamenti e driver.