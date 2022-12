Far Cry 6: Lost Between Worlds, la recensione della nuova espansione del gioco Ubisoft

La storia di Lost Between Worlds si consuma nei dialoghi fra il protagonista e l'entità aliena, e non mancano siparietti divertenti, come quando quest'ultima assume forme di animali dopo aver ricevuto i cristalli, narrati attraverso sequenze di intermezzo che vantano la stessa, ottima qualità di quelle di Far Cry 6.

Preso alla sprovvista, Dani tira fuori la pistola e gli spara, provocando un'esplosione che lo tramortisce. Quando si riprende, una sorta di scintilla parlante di nome Fai gli spiega che ha combinato un bel casino, distruggendo in pratica la sua navicella e costringendo entrambi a restare imprigionati in una dimensione parallela finché non arriveranno i soccorsi spaziali... fra qualche milione di anni.

Struttura: roguelike o roguelite?

Far Cry 6: Lost Between Worlds, lo stage iniziale che dovremo percorrere durante ogni tentativo

Non c'è dubbio che gli sviluppatori di Far Cry 6 abbiano un debole per l'approccio roguelike, che caratterizza non solo i tre DLC dedicati ai villain della serie ma anche Lost Between Worlds. In questo caso, tuttavia, forse non ce n'era bisogno: la struttura aveva sufficiente corpo per reggersi pur in presenza di una progressione normale, e così il fatto di dover ricominciare tutto da capo al game over si pone come un extra di cui avremmo fatto volentieri a meno.

Per fortuna ci sono anche in questo caso degli elementi che trasformano in realtà l'esperienza in un meno spietato roguelite: se abbiamo raccolto abbastanza scintille, in caso di morte potremo decidere di spenderne una parte per ricominciare dall'inizio dello stage che abbiamo raggiunto e non tornare dunque al punto di partenza.

Far Cry 6: Lost Between Worlds, una delle mappe visivamente più suggestive del pacchetto

Allo stesso modo, il recupero dei cristalli e le abilità che ci verranno donate da Fai in tali contesti non andranno ad azzerarsi e anzi contribuiranno a diversificare le nostre spedizioni successive, consentendoci ad esempio di accedere a percorsi alternativi. Non conserveremo invece l'equipaggiamento, affidato di volta in volta al caso, ma che riprende per sommi capi la strumentazione vista nella campagna principale fra pistole, fucili a pompa, mitragliatrici, fucili di precisione e oggetti speciali.

Come detto, Lost Between Worlds mette a disposizione un totale di quindici scenari accessibili tramite portali (un po' come in Ratchet & Clank: Rift Apart, sebbene qui il caricamento degli stage richieda qualche secondo), ognuno con un tema differente, nemici più coriacei, eventuali modificatori da tenere in considerazione e diverse buone idee sul fronte visivo. Tutto considerato, la durata di circa quattro ore (ma variabile in base alle vostre prestazioni) è adeguata al prezzo di vendita del pacchetto.