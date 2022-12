Days Gone: Bend Studio prende le distanze dalle accuse dell'ex-director alla stampa

Bend Studio ha pubblicato su Twitter un comunicato, dove prende prende le distanze dalle dichiarazioni al vetriolo dell'ex creative director John Garvin, secondo cui lo scarso successo di Days Gone erano imputabile in parte a un approccio poco professionale della critica internazionale in sede di recensione.

Con un post su Twitter, ora cancellato, Garvin affermava che oltre i problemi tecnici, ciò che ha affossato commercialmente Days Gone sono state le recensioni fatte da "chi non ci ha giocato davvero" o da chi "era di cultura woke " e quindi non sopportava un "burbero motociclista bianco che guardava il culo alla ragazza con cui aveva un appuntamento".

Di conseguenza i Bend Studio di Sony hanno deciso di condividere un post sui social, prendendo le distanze dalle affermazioni di Garvin e ringraziando i giocatori per il loro supporto.

"Siamo a conoscenza dei commenti fatti dal nostro precedente Creative Director su Days Gone riguardo alla sua personale visione di come la nostra proprietà intellettuale è stata accolta dalla critica", recita il post. "Bend Studio non condivide la sua opinione, la quale non rappresenta la visione del resto del team di sviluppo. Il nostro studio è immensamente orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto su Days Gone e sono grati a ogni sviluppatore che ha dato cuore e anima per questo progetto".

"Siamo incredibilmente grati per il supporto della nostra community di Days Gone e continueremo a condividere il vostro entusiasmo per il nostro mondo e personaggi mentre guardiamo al futuro".