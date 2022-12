The Witcher 3: il cosplay di Triss Merigold di Korielcreations ha una marcia in più

Con il lancio della patch next-gen su PC, PS5 e Xbox Series X|S, The Witcher 3: Wild Hunt è tornato sulla cresta dell'onda giusto in tempo per le festività natalizie. Di riflesso la serie e i suoi personaggi sono tornati in voga anche tra i cosplayer. Ce lo dimostra il cosplay di Triss Merigold realizzato da Korielcreations, ispirato all'outfit alternativo della strega del gioco di CD Projekt.

Triss Merigold è uno dei personaggi principali della trilogia videoludica di The Witcher e, a seconda delle scelte del giocatore, una degli interessi amorosi di Geralt.

Il cosplay di Koriel si basa sul costume alternativo di Triss in The Witcher 3: Wild Hunt, disponibile come uno dei 16 DLC gratuiti pubblicati dopo il lancio del gioco. Rispetto all'outfit standard, questo abito verde con ricami dorati lascia più pelle scoperta e risulta sicuramente più fascinoso. Stando ad alcune teorie il costume è stato pensato per la maga elfa Francesca Findabair, che tuttavia alla fine non è stata inserita nel gioco.

