The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di sunflowercos è un dono di Natale

The Seven Deadly Sins è una delle opere più amate degli ultimi anni, tanto da aver dato vita a un sequel, il manga Four Knights of the Apocalypse, arrivato di recente anche in Italia. I protagonisti dell'opera originale di Nakaba Suzuki sono ancora molto amati dai fan e a tal proposito oggi vi proponiamo il cosplay di Elizabeth realizzato da sunflowercos, che ha rappresentato il personaggio in tre versioni differenti, di cui una a tema natalizio.

Elizabeth è uno dei personaggi principali di The Seven Deadly Sins e in generale uno dei più apprezzati dai fan. Principessa del regno di Liones, si unisce a Meliodas, il capitano dei "Sette Peccati Capitali", un temuto ordine di ex-cavalieri, con la speranza di trovare gli altri membri, salvare la sua famiglia e riportare l'ordine nella capitale.

Il cosplay di sunflowercos nella galleria sottostante ci propone tre versioni del personaggio. La prima è a tema natalizio, con Elizabeth che indossa un costume natalizio. Segue una versione del personaggi con l'uniforma classica del Boar Hat. Infine c'è la versione con tuta nera vista nelle primissime battute dell'opera.

