Demon Slayer, il cosplay di Mitsuri Kanroji di hoshikii_ è pronto ad affettare demoni

Mitsuri Kanroji è il personaggio più atteso della stagione 3 di Demon Slayer, in arrivo nel 2023, quindi vale la pena vederla in questo cosplay di hoshikii_ realizzato appunto per celebrare l'annuncio dell'arrivo dei nuovi episodio il prossimo anno.

Non fatevi ingannare dall'aspetto gioviale e dai capelli rosa e gialli, perché nascondono una guerriera feroce e implacabile, pronta a eliminare ogni demone che le si pari innanzi.

Come potete vedere, il cosplay di hoshikii_ è praticamente perfetto e riprende non solo il costume e la pettinatura del personaggio, assumendone anche i colori, ma anche l'espressione e la sentimentalità che le è propria.

Meritano davvero anche le foto, perfette nelle luci ed evidentemente realizzate da un professionista.

Mitsuri Kanroji è un personaggio particolarmente emotivo e appassionato, nonché pieno di gioia di vivere, che riempie tutti di complimenti. Delicata e gentile, come Pilastro dell'Amore è anche estremamente abile e capace in combattimento, in particolare nelle situazioni che appaiono più disperate.