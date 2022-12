Amored Core 6 non avrà la co-op, solo multiplayer PvP e focus sul single player

In un'intervista pubblicata dalla divisione giapponese di IGN, Masaru Yamamura, il game director di Armored Core 6: Fires of Rubicon ha svelato che il gioco non includerà una modalità co-op.

Piuttosto ha ribadito che Amored Core 6: Fires of Rubicon presenterà una modalità PvP multiplayer 1v1 come nei precedenti capitoli della serie, dove i giocatori potranno scontrarsi con dei mech personalizzati.

"Riguardo al multiplayer, pensiamo principalmente alla Battle mode", ha detto Yamamura. "Come nei precedenti giochi della serie, i giocatori potranno divertirsi scontrandosi tra di loro e mostrandolo l'unità da combattimento personalizzata che si sono creati."

Il game director ha spiegato che Amored Core 6: Fires of Rubicon non avrà il multiplayer cooperativo per la campagna, in quanto mal si adatta alla struttura e la dinamicità delle missioni.

"D'altra parte, per quanto riguarda la modalità storia, non sarà inclusa la coop per enfatizzare cose come l'azione dinamica, i movimenti liberi delle macchine e i cambiamenti che possono avvenire durante le missioni. Ci stiamo concentrando su una ricca esperienza che si può ottenere solo in single player".

Armored Core 6: Fires of Rubicon debutterà nel corso del 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. In altre interviste Yamamura ha dichiarato che il gioco non ha connessioni con i suoi predecessori e non sarà open world.