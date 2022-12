Indiana Jones: il gioco di MachineGames sarebbe in sviluppo con Unreal Engine 5

MachineGames avrebbe scelto l'Unreal Engine 5 per sviluppare il suo Indiana Jones. Questo almeno è quanto emergerebbe da un annuncio lavorativo, dove viene ricercato qualcuno che abbia esperienza con l'editor dei livelli dell'Unreal Engine.

Del gioco in sé per ora non si sa praticamente nulla. L'annuncio di cui parlavamo è alla ricerca di un Lead Level Designer, che come intuirete lavorerà a dirigerà i lavori sul design dei livelli. Tra le qualifiche richieste, oltre a cinque anni di esperienza nel level design, almeno un titolo lanciato in ruoli senior o lead e l'ottima conoscenza dei principi della creazione dei livelli, spicca anche la "conoscenza avanzata e l'esperienza con gli editor di livelli (Unreal Level Editor, Sandbox Editor, Hammer o simili)."

L'elenco delle qualifiche da cui è emerso l'Unreal Engine 5 come motore di Indiana Jones

In precedenza MachineGames aveva lavorato soprattutto con l'id tech di id Software, usato per la serie Wolfenstein. Perché passare all'Unreal Engine 5?

Se dovessimo fare un'ipotesi, è probabile che il gioco non sia uno sparatutto in prima persona, ma un action in terza persona. Da ciò deriva un'altra ipotesi, ossia quella che si sia scelto un motore più versatile per svolgere il lavoro, visto che probabilmente l'id tech avrebbe richiesto troppi interventi per essere adattato al nuovo genere e alle esigenze dello studio.

Naturalmente è giusto specificare che si tratta di nostre congetture. Comunque sia, sono sempre di più gli studi che adottano l'Unreal Engine per i loro titoli, vuoi perché è l'engine tecnologicamente più avanzato sulla piazza, nonché il più versatile, e vuoi perché, essendo il più usato, è anche quello per cui è più facile trovare personale specializzato.