Marvel Snap: modalità Battaglia vs Amici entro due mesi, ecco le altre novità in arrivo

Gli sviluppatori di Second Dinner hanno pubblicato la nuova roadmap di Marvel Snap, in cui svelano le novità in arrivo nel breve, medio e lungo termine. Tra queste c'è anche la modalità Battaglia vs Amici e nuove modalità competitive e non.

La roadmap è divisa in tre sezioni. Abbiamo gli elementi "in arrivo", ovvero quelli nella fase finale di sviluppo e che arriveranno nel gioco a breve; le funzionalità "in sviluppo" invece includono progetti ancora in pieno sviluppo la cui uscita non è né troppo lontana né vicina; infine nella sezione "idee in elaborazione" si parla dei piani a lungo termine, ancora in fase concettuale.

Tra le novità "in arrivo" su Marvel's Snap troviamo:

Modalità battaglia vs amici

Cambia nome

Riconoscimenti artisti

Supporto per la lingua russa e vietnamita

Nel post ufficiale di Second Dinner, viene spiegato che la modalità Battaglia vs Amici arriverà "nel giro di uno, massimo due mesi". In cosa consiste? Leggiamo la descrizione ufficiale:

"La modalità battaglia è un nuovo modo di giocare a Marvel Snap. Nella modalità battaglia, ogni giocatore comincia con 10 punti vita, il giocatore che sta vincendo infligge danno all'avversario in base alla posta in gioco. Se hai raddoppiato e hai fatto SNAP, infliggerai 4 di danno al tuo avversario invece di 2, oppure ritirati in anticipo per perdere solo 1 punto vita! I giocatori si affronteranno in una serie di giochi utilizzando lo stesso mazzo fino a che uno dei due non arriva a 0! Giocare è facile. CREA un match o UNISCITI a un match. Il giocatore che crea un match riceve un codice che dovrà condividere con il suo amico."

Il "cambia nome" invece permette, come avrete intuito, di cambiare il proprio nickname. Non è chiaro se questa funzionalità sarà gratuita o a pagamento.

Tra le funzionalità attualmente ancora "in sviluppo" troviamo:

Interfaccia Widescreen su PC

Mazzi intelligenti

Modalità non classificata

Nuove modalità competitive

I "mazzi intelligenti" (o "smart deck" in inglese) è una funzione che permette di creare un nuovo mazzo facilmente usando tramite l'aiuto dell'intelligenza artificiale del gioco. La modalità non classificata sarà invece identica a quella standard, ma senza Gradi o Cubi in palio, l'ideale per testare nuovi mazzi o divertirsi e completare missioni senza stress. Inoltre gli sviluppatori stanno progettando nuove modalità classificate, di cui non ha condiviso ulteriori dettagli.

Infine tra le "idee in elaborazione" troviamo:

Gilde (sistemi sociali)

Classifica Grado Infinito

Emote collezionabili & emoji per le carte

Varianti mitiche

Potenziatori specifici

Avatar & titoli per i mazzi

Supporto al controller per PC

Miglioramenti al Deposito stagionale

Eventi in gioco

Su questi punti Second Dinner non ha condiviso maggiori dettagli, ma parliamo di novità senza dubbio interessanti. In particolare un sistema di Gilde promette di inserire meccaniche social interessanti per i giocatori.

Se ancora non lo avete fatto siete ancora in tempo per riscattare i 1.000 Crediti e la variamente misteriosa in regalo per la vittoria di Marvel Snap ai The Game Awards.