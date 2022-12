Marvel Snap: 1.000 crediti e variante misteriosa gratis per festeggiare la vittoria ai TGA 2022

Per celebrare la vittoria di Mavel Snap ai The Game Awards 2022 come "Miglior Gioco Mobile" dell'anno e ringraziare la sua community, gli sviluppatori di Second Dinner hanno deciso regalare a tutti i giocatori vari bonus, tra cui 1.000 Crediti e una Variante misteriosa.

I due regali sopracitati sono già disponibili per tutti i giocatori. Per riscattarli dovrete semplicemente avviare l'app di Marvel's Snap e accedere alla sezione "Novità". Da qui dovrete aprire il messaggio "Marvel Snap vince come Miglior Gioco Mobile dell'anno" e cliccare su "Ottieni Tutto".

Marvel Snap

In Marvel's Snap i Crediti servono per potenziare le carte, aumentando così il loro livello di rarità. Le varianti invece, come suggerisce il nome, sono delle forme visivamente differenti di carte eroe presenti nel gioco. Quella offerta con il bonus è "misteriosa", ovvero casuale.

Oltre ai due bonus sopracitati, tutti i giocatori riceveranno un Dorso e un titolo GOTY (Game of the Year) all'inizio del 2023.

Marvel Snap come accennato in apertura ha vinto ai The Game Awards 2022 il premio come Miglior Gioco Mobile dell'anno. Gli altri titoli in lizza erano Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genshin Impact e Tower of Fantasy. Se volete saperne di più sul gioco di carte di Second Dinner vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Marvel Snap.