Elden Ring: un uomo tartaruga potrebbe invadervi, ma tranquilli è amichevole e regala rune

Se state giocando a Elden Ring e venite invasi da un uomo tartaruga, non dove preoccuparvi: è più che amichevole e sta solo facendo una passeggiata. Alla fine vi regalerà anche delle Rune!

Parliamo di JTAW, un giocatore di Elden Ring che ha deciso di affrontare il PvP e le invasioni in modo originale. Invece di combattere e dare fastidio agli altri, ogni tanto entra nelle partite altrui e si fa solo una passeggiata, indossando un set abbastanza buffo e tenendo lo scudo guscio di tartaruga sulla schiena, così da sembrare una tartaruga che, con tutta calma, fa una passeggiata. Il suo personaggio di chiama anche "JustTakingAWalk", ovvero "Sto solo facendo una passeggiata".

Nonostante il nome e l'abbigliamento disarmante, JTAW spiega che viene spesso attaccato dai giocatori invasi, che giocano secondo le normali regole. Non tutti però attaccano a vista. "A volte, se incontro un ospite amichevole, questi abbatte un cacciatore che mi sta attaccando, in modo che io possa finire la mia passeggiata in pace", ha raccontato.

La camminata più lunga fatta (finora) è stata quella nei Campi di Neve Consacrati, all'estremità nord della mappa. "Quando ho iniziato a farlo, circa tre settimane fa, io, un ospite e due cacciatori abbiamo percorso l'intero Campo di Neve Consacrata fino a Ordina, la Città Liturgica", afferma. "Se ricordo bene, sono stati 16 minuti di camminata lenta".

"Il mio obiettivo è sempre quello di raggiungere la nebbia, e se lo completo con l'ospite che mi aspetta, mi assicuro di inchinarmi, di lasciare cadere alcune Rune che ho a disposizione, e di uscire", dice JTAW. "Mi sto rilassando; la maggior parte delle volte faccio questo tipo di passeggiate dopo aver giocato normalmente. Se ho bisogno di una risata veloce, cambio il mio personaggio e inizio a invadere per fare una bella passeggiata e regalare una risata a qualche giocatore".

Elden Ring è certamente pieno di giocatori pittoreschi, ma questa storia mostra come l'online del gioco di FromSoftware può essere usato in molti più modi di quanto si potrebbe pensare.

Vi segnaliamo infine la nuova patch 1.08.1 di Elden Ring.