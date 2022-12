Elden Ring, nuova patch 1.08.1 disponibile: hotfix che corregge alcuni problemi

FromSoftware e Bandai Namco hanno rilasciato la nuova patch 1.08.1 per Elden Ring, ovvero un aggiornamento in stile hotfix pubblicato per correggere velocemente alcuni problemi emersi in seguito alla patch precedente, come vediamo nelle note ufficiali.

Non si tratta ovviamente di un aggiornamento di grosso calibro come la precedente patch 1.08, che tra le altre cose ha introdotto il DLC gratis Colosseum, ovvero la possibilità di accedere alle arene per gli scontri PvP, ma è comunque un update importante e indispensabile per sistemare alcuni problemi emersi nel celebre gioco.



In particolare, la patch 1.08.1 sistema alcuni cambiamenti inattesi che sono emersi con l'applicazione della patch precedente, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Andando più nello specifico, vengono corretti i seguenti problemi:

Un bug che modificava il comportamento dell'attacco da posizione chinata per le armi nella mano destra quando si usano particolari armi nella mano sinistra

Un bug che impediva di mostrare correttamente la posizione di altri giocatori nella bussola e nella mappa durante le sessioni multiplayer, al di fuori delle arene

La versione del software visibile nella schermata principale dovrebbe dunque diventare App Ver. 1.08.1, Regulation Ver. 1.08.1. L'uso del gioco online richiede obbligatoriamente l'installazione della patch, che è comunque molto consigliata a tutti. Di recente, abbiamo visto che Elden Ring ha conquistato il titolo di Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2022.