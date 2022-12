Ys X: Nordics annunciato da Falcom per PS5, PS4 e Nintendo Switch

Falcom ha annunciato in queste ore il nuovo capitolo della sua storica serie di JRPG fantasy con Ys X: Nordics, previsto arrivare nel 2023 su PS5, PS4 e Nintendo Switch e destinato a portare avanti la lunga storia di questa saga diventata ormai celebre in Giappone, ma non solo.

Celebrando il 35° anniversario di Ys, tanto per far capire da quanto tempo va avanti questa serie, il nuovo capitolo arriva circa quattro anni dopo il lancio di Ys IX: Monstrum Nox. Una caratteristica distintiva di questo nuovo capitolo dovrebbe essere l'ambientazione marina, considerando che si concentra sulla zona di Obelia Bay, mettendo in scena eventi tra varie isole del mare del nord.

Dopo aver completato varie avventure nell'antico regno di Ys, il giovane avventuriero Adol Christin si sposta nella nuova area, dove conosce una popolazione chiamata "Normans", che vive nella zona marittima a nord del continente.

Ys X propone anche sezioni alla guida di navi

Anche qui troverà diversi problemi da risolvere, considerando che questa civiltà viene minacciata dalla progressiva espansione dei Griegers, ovvero un'orda di non-morti che attaccano gli umani.

Oltre all'ambientazione e alla storia, Ys X: Nordics presenterà anche un sistema di combattimento profondamente rielaborato attraverso il "Cross Action", che consente al giocatore di combattere utilizzando due stili contemporaneamente, da adottare a seconda della situazione.

Questo sistema consente di utilizzare il Solo Mode per controllare un solo personaggio, mentre i membri del party sono gestiti in maniera automatica, ma è possibile passare anche al Combination Mode, che consente di controllare varie azioni per i personaggi presenti nel gruppo, creando così nuovi fronti strategici da tenere sotto controllo. Non c'è ancora una data d'uscita, ma Ys X: Nordics è atteso per il 2023 in Giappone.