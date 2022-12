Elden Ring: Patch 1.08 disponibile, ecco le novità oltre al DLC gratis Arena

FromSoftware ha pubblicato oggi il DLC gratuito Arena di Elden Ring, assieme alla Patch 1.08 che introduce una serie di modifiche al bilanciamento e risolve alcuni bug più o meno noti su PC e console.

La portata principale dell'aggiornamento è chiaramente il DLC Arena (o Colosseum in lingua inglese) e le due modalità PvP United Combat e Combat Oredal, di cui trovate tutti i dettagli, immagini e il trailer ufficiale in questa notizia.

Oltre a ciò, dalle note della Patch 1.08 di Elden Ring apprendiamo che sono state introdotte nuove acconciature per il Senzaluce, che possono essere usate in fase di creazione o modificando l'aspetto del vostro personaggio. Potrete visualizzarle nel filmato qui sotto.

Troviamo anche una serie di modifiche al bilanciamento esclusive per il PvP (ovvero che non hanno effetto in single player o in PvE). Ad esempio, sono stati ridotti i danni dei contrattacchi di armi con danni perforanti, l'efficienza della guardia quando si attacca con lo scudo alzato e i danni alla postura di varie categorie di armi.

Sono stati risolti anche vari bug e apportati anche dei ritocchi al bilanciamento anche per il PvE e singleplayer, con buff o nerf per quanto riguarda hitbox, danni alla postura, velocità degli attacchi e recupero di stamina di svariate armi. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali della Patch 1.08 a questo indirizzo, attualmente disponibili solo in lingua inglese. Tenete presente che l'istallazione dell'aggiornamento è necessaria per sfruttare le funzioni online di Elden Ring.