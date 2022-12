Sonic Prime, su Roblox il primo episodio della serie Netflix in anteprima

Sonic Prime verrà presentata in anteprima su Roblox, con alcuni giorni di anticipo rispetto al debutto su Netflix: sarà possibile guardare il primo episodio della serie animata tramite l'app Sonic Speed Simulator a partire dal 10 dicembre alle 16.00, ora italiana.

Capace lo scorso settembre di generare introiti per 7 milioni di dollari ogni giorno, Roblox si pone come una piattaforma estremamente popolare ed è dunque del tutto legittimo che i produttori dello show abbiano deciso di mostrarlo lì in anteprima.

Nella fattispecie, il primo episodio di Sonic Prime sarà disponibile per la visione tramite Roblox fino al 16 dicembre, mentre l'approdo dello show in streaming su Netflix è fissato al 15 dicembre, dunque un giorno prima di questa scadenza.

Approfittando della rinnovata popolarità del franchise SEGA determinata dal successo dei due film live action con Jim Carrey, Sonic Prime racconterà le avventure del riccio velocista e dei suoi amici nell'immancabile lotta con il Dottor Robotnik e i suoi sgherri.