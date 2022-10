Roblox: gli introiti sono pari a $7 milioni ogni giorno a settembre 2022

Roblox ha svelato alcune metriche per il mese di settembre 2022 e queste ci permettono di scoprire che il gioco ha ottenuto entrate pari a 7 milioni di dollari ogni giorno per tutto il mese.

Precisamente, la compagnia di Roblox ha segnalato tra i 212 e 219 milioni di dollari di introiti a settembre 2022, che in media diventano 7 milioni di dollari al giorno. Si tratta di un +11-15% rispetto all'anno precedente.

Inoltre, Roblox ha svelato che a settembre 2022 ci sono stati 57,8 milioni di utenti attivi, con un incremento del 23% anno su anno. Il team spiega però che la crescita in termini di spese degli utenti è stata inferiore del previsto a causa della perdita di valore dell'Euro, della Sterlina e di altre valute straniere rispetto al Dollaro americano.

Il logo di Roblox con vari personaggi

L'interesse del mercato per Roblox si è un po' raffreddato da quando, l'anno scorso, è diventata la società di giochi di maggior valore sul mercato azionario statunitense. Bisogna anche ricordare che l'azienda non ha ancora realizzato un profitto da quanto è diventata una compagnia pubblica nonostante le impressionanti cifre di fatturato, ma Roblox sembra fiduciosa nella sua strategia generale, che comprende il sostegno agli sviluppatori di terze parti sulla sua piattaforma, nonché ai creatori di contenuti Roblox che trasmettono in streaming o realizzano video per i social media.

Tra le ultime novità c'è anche FIFA World, un ambiente virtuale dedicato al calcio in Roblox.