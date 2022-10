Netflix, Trasferisci Profilo disponibile da oggi per tutti: ecco come funziona

La funzionalità Trasferisci Profilo di Netflix è stata annunciata ufficialmente dalla piattaforma streaming ed sarà disponibile da oggi per tutti gli abbonati, dopo un lungo periodo di test per verificarne l'efficacia. Come funziona?

Lanciata praticamente in contemporanea con l'abbonamento Base con pubblicità, e immaginiamo non sia un caso, la possibilità di trasferire il profilo verso uno nuovo è semplice come la immaginate: basterà premere il pulsante "Trasferisci Profilo" dal menu profilo e seguire le istruzioni a schermo.

Attraverso questa procedura, che verrà attivata nelle prossime ore per tutti gli utenti (noi ancora non l'abbiamo trovata, per dire), si potranno trasferire tutte le preferenze, le liste, i suggerimenti personalizzati e altro ancora verso un altro account, senza dunque perdere nulla della propria esperienza.

Netflix

"Le persone si muovono, le famiglie crescono e relazioni finiscono. Ma in mezzo a tutti questi cambiamenti l'esperienza Netflix deve restare la stessa", si legge sul sito ufficiale di Netflix.

"È per questo che oggi lanciamo i trasferimenti di profilo, una funzionalità che permette agli abbonati di utilizzare il proprio account per trasferire un profilo, mantenendo i suggerimenti personalizzati, la cronologia di visione, La mia lista, i giochi salvati e altre impostazioni per iniziare un nuovo abbonamento."

Questa nuova funzionalità molto richiesta sarà disponibile per gli abbonati di tutto il mondo a partire da oggi.