Netflix: lancia l'abbonamento Base con pubblicità a 5,49€, tutti i dettagli su come abbonarsi

Netflix ha annunciato che dal 3 novembre 2022 alle ore 17:00 lancerà in Italia l'abbonamento Base con pubblicità che costerà soltanto 5,49€, ma costringerà a vedere degli spot. Oltre che nella nostra amata penisola, la nuova fascia di prezzo sarà lanciata in altri undici paesi: Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.

Il lancio del nuovo abbonamento non cambierà nulla per gli altri piani, che rimarranno invariati. Quindi Base con pubblicità si aggiungerà a Base, Standard e Premium, che rimarranno privi di pubblicità.

Il piano Base con pubblicità offrirà tutti i contenuti di Netflix

Leggiamo nel dettaglio cosa resta invariato e cosa cambia:

Cosa resta invariato: un'ampia varietà di programmi televisivi e film di grande qualità; esperienza di visione personalizzata; disponibilità su una vasta gamma di televisori e dispositivi mobili; possibilità di cambiare o disdire il piano in qualsiasi momento.

Cosa cambia: qualità video fino a 720p/HD (ora sia per il piano Base con pubblicità sia per il piano Base); una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie all'ora; un numero limitato di film e programmi televisivi non sarà disponibile a causa di restrizioni legate alle licenze (ma ci stiamo lavorando); nessuna possibilità di scaricare titoli.

Quindi, ricapitolando, il piano Base con pubblicità sarà l'offerta di Netflix completa, ma più economica e con delle interruzioni pubblicitarie. I modi per abbonarsi sono gli stessi delle altre fasce. Il punto di partenza è sempre Netflix.com.

Leggiamo altri dettagli, alcuni anche per i potenziali inserzionisti, forniti da Netflix stessa:

Base con pubblicità rappresenta anche un'incredibile opportunità per gli inserzionisti: la possibilità di raggiungere un pubblico eterogeneo, compresi gli spettatori più giovani che sempre più spesso non guardano la TV lineare, in un ambiente ottimale con un'esperienza di erogazione della pubblicità impeccabile e ad alta risoluzione.

Formato della pubblicità: al momento del lancio le pubblicità avranno una durata di 15 o 30 secondi e saranno inserite prima e durante le serie e i film.

Controlli per gli inserzionisti: per aiutare gli inserzionisti a raggiungere il pubblico giusto e garantire che le pubblicità siano più pertinenti per i consumatori offriremo ampie possibilità di targeting per paese e genere dei contenuti (azione, dramma, romantico, fantascienza...). Gli inserzionisti potranno anche evitare che le loro pubblicità appaiano su contenuti che potrebbero essere incoerenti con il loro brand (per esempio sesso, nudità o immagini violente).

Strumenti di verifica: abbiamo stretto partnership con DoubleVerify e Integral Ad Science per verificare la visibilità e la validità del traffico delle nostre pubblicità a partire dal 1° trimestre del 2023.

Da notare che l'annuncio sottolinea esplicitamente come il nuovo piano sia stato reso possibile dalla collaborazione con Microsoft, di cui si è parlato ampiamente: Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il duro lavoro del nostro team e senza la straordinaria partnership con Microsoft. La transizione dalla TV lineare sta avvenendo a una velocità sempre maggiore e lo streaming ha ormai superato le trasmissioni via cavo e via etere negli Stati Uniti. Con Netflix a partire da 5,49 euro al mese, siamo certi di poter offrire un prezzo e un piano per tutti i fan. Anche se siamo ancora agli inizi, siamo soddisfatti dell'interesse finora riscontrato tra i consumatori e gli inserzionisti e non potremmo essere più entusiasti di ciò che ci aspetta. Sulla base di quanto impareremo da questa esperienza, prevediamo di estendere l'offerta ad altri paesi.