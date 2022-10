Twitch: Amouranth la più vista al TwitchCon 2022

Amouranth è la streamer Twitch che ha generato più visualizzazioni tra tutti gli streamer che hanno preso parte al TwitchCon 2022. L'evento nel suo complesso ha accumulato 5,7 milioni di ore di visualizzazione.

L'evento, accompagnato da molte polemiche, si è tenuto da venerdì 9 ottobre fino a domenica 11 ottobre. Molti i top streamer presenti, come HasanAbi, Jaystreazy e Amouranth stessa.

Amouranth al TwitchCon 2022

Proprio il suo canale è quello che è stato guardato per più ore durante l'evento, ben 889.000, almeno stando ai dati raccolti da Stream Hatchet. Segue il canale TheDanDangler con 834.000 ore, quindi il canale ufficiale di Twitch. Gli altri entrati nella top 10 sono, nell'ordine: @Jinnytty1, @TwitchRivals, @jaystreazy, @hasanthehun, @robcdee_, @Sodapoppintv e @nmplol.

I numeri raccolti non dicono quanti sono stati gli spettatori collegati, ma è normale che sia così, visto che anche piattaforme di video streaming come Netflix conteggiano il successo dei loro show in base al tempo di visualizzazione.