Triangle Strategy: trailer annuncia il lancio della versione PC

Triangle Strategy è disponibile anche per PC, come ci ricorda il classico trailer di lancio pubblicato dall'editore Square Enix per celebrare la lieta occasione. Si tratta di un gioco di ruolo giapponese tattico, che già ha fatto molto bene su Nintendo Switch. È stato sviluppato dagli stessi dei Bravely Default e degli Octopath Traveler. Proprio con questi ultimi condivide parte dello stile grafico.

Il video, molto breve (dura solo 30 secondi), riepiloga velocemente le caratteristiche principali del gioco, mostrando alcune brevissime sequenze di gameplay. Per altri dettagli, leggiamo la descrizione ufficiale:

Tre grandi potenze sono in guerra da molto tempo sul vasto continente di Nortelia.

Questa terra porta le cicatrici di una lunga storia, che include la Guerra del Sale e del Ferro, ovvero il risultato di una lotta per il controllo delle risorse di sale e di ferro. Un certo equilibrio è stato raggiunto tra il Sacro Impero di Sabulos, che controlla il sale, il Granducato di Aesglast, una terra di ferro ricoperta di ghiaccio e neve, e il Regno di Glenbrook, che si trova tra le altre due potenze.

Tuttavia, a seguito di un incidente, l'equilibrio tra queste tre potenze vacilla, e inizia piano piano a distruggersi...

Dovrai prendere varie decisioni difficili che metteranno alla prova il tuo senso di giustizia. Diverse scelte e azioni costituiscono la tua convinzione, che è basata su tre tipi di valori: il pragmatismo, la moralità e la libertà.Saranno loro a determinare il tuo percorso e gli alleati che si uniranno alla tua causa.

Per altre informazioni, leggete la nostra recensione di Triangle Strategy, relativa alla versione Nintendo Switch.