Offerte Amazon: Xbox Series S è in sconto, di nuovo al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Xbox Series S. Lo sconto segnalato è di 40.09€, ovvero del 13%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per Xbox Series S è 299.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre proposto sulla piattaforma, anche se non è la prima volta che si rende disponibile. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Xbox Series S è la console di attuale generazione meno costosa, tra quelle di Microsoft e Sony. Non dispone di un lettore ottico, quindi si può giocare unicamente con i giochi in formato digitale comprati tramite l'Xbox Store oppure tramite Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che - per una cifra mensile - dà accesso a un ampio catalogo di giochi in continua espansione. Xbox Series S garantisce però prestazioni inferiori rispetto a PS5 e Xbox Series X.

Xbox Series S con il proprio controller

