Fortnite L'Incubo: trailer italiano mostra l'evento di Halloween 2022

Epic Games ha pubblicato un nuovo trailer tramite il quale ha annunciato che Fortnite: L'Incubo è di nuovo disponibile all'interno del battle royale. L'evento è attivo e sarà disponibile fino al 1° novembre 2022. Siete pronti a spaventare i vostri avversari?

La descrizione ufficiale di Fortnite L'Incubo recita come segue: "Speriamo che la paura non vi impedisca di ballare, perché l'Altare delle alterazioni è in festa con DJ Lyka. Fai un salto per goderti il mix da brivido della DJ (reale!) Sara Landry! O continua a muoverti furtivamente sull'isola per scoprire l'oggetto Artigli ululanti. Equipaggia questo oggetto soprannaturale per ottenere abilità canine come: Fiuto del lupo, Fendente o Fendente aereo."

"Scatto dell'Orda è tornato! Ma stavolta i Mostri del Cubo hanno un asso nella manica: questo sarà uno Scatto dell'Orda Zero costruzioni. Tu e i tuoi compagni sarete in grado di abbattere orde di mostri, raccogliere moltiplicatori di punteggio, ottenere combo, sopravvivere in vari ambienti e affrontare il boss finale senza aiutarvi costruendo?"

"Lanciati ora in Fortnite: l'incubo per brividi ed emozioni forti!"

Diteci, cosa ne pensate di questo evento di Fortnite? Rimanendo in tema, vi segnaliamo la collaborazione LEGO x Fortnite svelata da un leak, con prezzo e data di uscita.