Black Adam: scopriamo le sue apparizioni nel mondo dei videogiochi

"Gli eroi non uccidono le persone" - "Io si": bastano queste due parole per riassumere la filosofia di vita di Black Adam, l'eroe DC Comics che sta per fare il suo debutto cinematografico. Il personaggio interpretato da Dwayne Johnson ha radici profonde nell'universo fumettistico e videoludico targato DC: in occasione dell'uscita al cinema di Black Adam il prossimo giovedì 20 ottobre, distribuito da Warner Bros. Pictures, abbiamo deciso di esplorare in questo speciale la storia di Black Adam e delle sue apparizioni nel mondo dei videogiochi, dai titoli LEGO alla serie Injustice fino all'approdo su Multiversus. Le origini di Black Adam sono una storia di vendetta e sete di potere e per questo è da sempre considerato un personaggio oscuro nell'universo DC. Al cinema, però, lo vedremo in una veste che ancora non conosciamo. Deve i suoi poteri al Mago Shazam, esattamente come l'eroe "Shazam" vero e proprio, il Billy Batson interpretato da Zachary Levi (da non confondere da qui in avanti con il Mago) ma la genesi dei suoi poteri è molto diversa. Black Adam nasce nell'antica città mesopotamica di Kahndaq, cinquemila anni fa. La sua vera identità era quella di Teth-Adam, uno schiavo scelto dal Mago Shazam per combattere i suoi oppressori. Dopo che suo figlio si è sacrificato per salvarlo, però, Teth-Adam si è lanciato in una spietata ricerca di vendetta, cosa che lo ha portato ad essere rinchiuso per cinque millenni e fare il suo ritorno solo nel 21esimo secolo. Le sue origini fumettistiche lo vedono addirittura uccidere suo nipote, originariamente scelto dal Mago Shazam come campione contro le forze del male. Questo perché dopo un tentativo di fuga da coloro che lo avevano schiavizzato, Adam è ferito e suo nipote, puro di cuore e contenitore ideale per ricevere i poteri del fulmine, chiede al mago di conferire il suo dono anche allo zio. Dato che però ha perso tutta la sua famiglia, Adam vuole usare la sua potenza per vendicarsi e non si fa fermare da nessuno, così inizia la storia di uno dei personaggi più iconici dell'universo DC.

Dalla prima apparizione ai titoli Lego La versione LEGO di Black Adam ha avuto un ruolo da protagonista solo in Lego DC Supervillains La storia videoludica di Black Adam comincia nel 2011 quando esce DC Universe Online, un MMO ora free-to-play in cui gli utenti possono creare il proprio supereroe personalizzato. Qui lo vediamo scontrandosi con Lanterna Verde nella grande battaglia tra buoni e cattivi che dà inizio agli eventi del gioco. Gli utenti potevano andare in missione insieme a Black Adam, ma non potevano prenderne il controllo. Nel 2012 diventa per la prima volta un personaggio giocabile in LEGO Batman 2 DC Superheroes. Anche se non coinvolto nella storia originale, infatti, Black Adam è un personaggio disponibile come parte del contenuto scaricabile Pacchetto Cattivi. In LEGO Batman 3 Gotham e Oltre, invece, può essere sbloccato nel salone dei trofei della torre di guardia. Black Adam ha un ruolo più da protagonista in LEGO DC Super Villains, un gioco del 2018 con protagonisti gli antagonisti più famosi dell'universo DC. Qui un intero livello è dedicato alla liberazione e al reclutamento del guerriero del fulmine, tenuto prigioniero in un sarcofago all'interno del Museo di Storia di Gotham. Joker e compagni riescono nella loro missione e con l'aiuto del loro nuovo alleato sconfiggono Shazam e lo imprigionano. I poteri di questa versione LEGO di Black Adam sono tutti legati ai fulmini: può lanciare delle sfere elettriche, usare un raggio per colpire i nemici lontani e può librarsi in aria esplorando la mappa e i dintorni. Infine, i suoi poteri sono indispensabili per attivare i generatori e le altre meccaniche di puzzle elettriche sparse per il mondo di gioco.

La serie Injustice Black Adam è uno dei personaggi più iconici della serie Injustice I videogiochi che hanno permesso ai suoi fan di vestire i panni di Black Adam al massimo della sua potenza sono senza dubbio i due capitoli della serie Injustice. Questi picchiaduro in 2,5D sono stati sviluppati da NetherRealm Studios con il primo, Injustice: Gods Among Us, che ha fatto il suo debutto nel 2013. La versione di Black Adam di questo gioco è ottima per stordire gli avversari e interrompere le loro combo, ma lui stesso non riesce a concatenare molti attacchi consecutivi. La sua altra specialità è il controllo a zona con abilità pensate per punire chi gli si avvicina troppo o bloccare l'avversario in un angolo. Ha persino un attacco non bloccabile che lo circonda di tre sfere di fulmini, pensato per essere attivato nel mezzo di una combo per distrarre e demoralizzare l'avversario. La sua ultimate è tra le più rapide a caricarsi, ma non riesce a infliggere molti danni ed è consigliabile usarla per estendere la durata delle combo. Per il sequel, Injustice 2, NetherRealm ha ripensato il ruolo di Black Adam per renderlo un personaggio a tutto tondo in grado di gestire combo più lunghe e controllare lo stage. Il suo attacco da distanza, naturalmente a base di fulmini, è considerato da molti giocatori esperti una delle migliori aperture per potersi avvicinare all'avversario e iniziare il combattimento. Quando blocca è molto resistente e durevole e ha una curva di apprendimento tra le più facili del roster. I suoi attacchi lo rendono un personaggio multiuso che, anche dopo un'iniziale depotenziamento, è rimasto tra i preferiti dai giocatori. Black Adam ha appena fatto il suo debutto anche sulla versione mobile di Injustice 2. Lì, tutte le sue abilità sono attacchi a distanza che ruotano attorno alla manipolazione dell'elettricità e gli permettono di colpire i suoi nemici con raffiche di fulmini incessanti. È ottimo contro gli eroi che hanno solo attacchi da mischia, mentre giocando in squadra ha delle sinergie molto efficaci con la sua nemesi Shazam che gli permette di curarsi in modo più efficace.