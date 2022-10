A Plague Tale: Requiem, video confronto con la grafica di Innocence

A Plague Tale: Requiem è protagonista di un video che mette a confronto la grafica del gioco con quella del primo episodio della serie, A Plague Tale: Innocence, sottolineando le differenze fra le due produzioni.

Nella recensione di A Plague Tale: Requiem abbiamo tessuto le lodi del nuovo titolo di Asobo Studio, anche per quanto concerne l'impatto visivo e i suoi meravigliosi scenari, pur al netto di un frame rate che non supera i 30 fps su PS5 e Xbox Series X|S.

Ebbene, il filmato realizzato da IGN mette in chiaro quanto sia cambiato il comparto tecnico dell'avventura di Amicia e Hugo, sia per quanto concerne i modelli poligonali dei personaggi che l'ampiezza e la ricchezza delle ambientazioni.

Si nota anche il numero dei ratti che vengono visualizzati contemporaneamente sullo schermo, e che in Requiem non si "dissolvono" laddove il motore non sappia più dove metterli, bensì trovano spiragli e si spostano da qualche parte.