A Plague Tale Requiem: video del gioco in 8K con una RTX 4090, supera i 70 FPS ma solo con DLSS 3

A Plague Tale Requiem è disponibile e si è rivelato un gioco visivamente tanto bello quanto complesso da gestire. Su console il gioco non va oltre i 1440p e 30 FPS (40 FPS in modalità 120 Hz), mentre su PC è ovviamente possibile scalare di più le prestazioni. Nel video qui sopra vediamo che ElAnalistaDeBits è stato in grado di raggiungere una risoluzione 8K con frame rate oltre i 70 FPS, ma solo con il supporto del DLSS 3.

Precisamente, ElAnalistaDeBits ha utilizzato una Nvidia RTX 4090, un Intel i9-12900K e una RAM da 32 GB DDR5 per eseguire A Plague Tale Requiem. Il video non va oltre il 4K, ma il gioco è riprodotto a 8K e possiamo vedere il conteggio degli FPS in alto a sinistra. Il numero di frame non è stabile ma nel complesso è superiore a 70, con vari picchi verso i 90 FPS.

Si tratta di un risultato interessante perché, come vi avevamo mostrato in un precedente video, giocando sempre con un RTX 4090 ma usando DLSS 2 in modalità Qualità il frame rate non va oltre i 30 FPS.

Il video ci permette inoltre di vedere un po' di gameplay di A Plague Tale Requiem. Infine, vi lasciamo alla nostra recensione.