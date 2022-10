A Plague Tale: Requiem, video di gameplay a 8K su NVIDIA RTX 4090

A Plague Tale: Requiem è stato mostrato con un video di gameplay catturato alla risoluzione di 8K, con preset Ultra, su di una NVIDIA RTX 4090. Nel filmato troviamo le sequenze relative ai primi dieci minuti della campagna del gioco.

Avrete senz'altro letto che i requisiti PC di A Plague Tale: Requiem sono molto pesanti, e in effetti questo video lo conferma, se consideriamo che l'utente ha dovuto attivare il DLSS su "qualità" (ottenendo dunque qualcosa come 2880p reali) e non si è spinto oltre i 30 fps.

Insomma, una dimostrazione di forza solo fino a un certo punto per la pur mostruosa RTX 4090 (qui la recensione), che a quanto pare con il nuovo titolo di Asobo Studio non avrà vita facile, specie laddove si opti per risoluzioni così alte alla massima qualità grafica possibile.

Detto questo, gli sviluppatori di A Plague Tale: Requiem hanno parlato di una patch del day one che dovrebbe migliorare le prestazioni del gioco sia su PC che su console, e che ci permetterà di immergerci meglio nelle meravigliose atmosfere di questa avventura.