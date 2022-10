PS5 e Xbox Series X, upgrade mid-gen non prima del 2024-2025 per Tom Henderson

Gli upgrade mid-gen di PS5 e Xbox Series X, ovverosia le versioni potenziate delle attuali piattaforme Sony e Microsoft, non arriveranno prima di fine 2024-2025, stando all'opinione espressa dal noto leaker Tom Henderson.

Commentando il leak secondo cui PS5 Pro e la nuova Xbox saranno presto nelle mani degli sviluppatori, Henderson ha espresso qualche perplessità e parlato di tempistiche ancora molto lunghe, anche sulla base degli annunci fatti da AMD in merito ai prossimi chipset.

Del resto è sotto gli occhi di tutti come l'attuale generazione di console stia muovendo ancora i primi passi e abbia cominciato solo da poco a emanciparsi rispetto ai sistemi precedenti, evitando progetti cross-gen in favore di giochi disegnati appositamente per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Certo, notizie come quella dei 30 fps di Gotham Knights su PS5 e Xbox Series X|S fanno pensare che forse l'attuale componentistica non garantisce ancora quel margine necessario perché tutti i team di sviluppo riescano a concretizzare la propria visione senza dover scendere a compromessi.

Una situazione ancora problematica per quanto concerne la reperibilità delle materie prime, infine, frenerà inevitabilmente il debutto di questi upgrade mid-gen, che potrebbero essere rinviati o addirittura riconsiderati in base a come si evolverà lo scenario.