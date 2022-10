Gotham Knights, 30 fps su PS5 e Xbox? Per uno sviluppatore è colpa di Series S

Gotham Knights gira a 30 fps su PS5 e Xbox Series X|S, come ormai tristemente noto. Le inevitabili polemiche dopo la notizia hanno coinvolto anche alcuni sviluppatori e Lee Devonald, senior character technical artist presso Rocksteady, è intervenuto sulla questione... dicendo che la colpa è di Xbox Series S.

"Spero che i giocatori comprendano cosa implicano i 60 fps in termini di ciò a cui bisogna rinuciare per fare in modo che un gioco giri a quella velocità", ha scritto Devonald. "Specialmente considerando che abbiamo una console di attuale generazione non molto più potente di quelle della precedente generazione."

Considerazioni in effetti controverse: contestualmente alla conferma che Gotham Knights gira a 30 fps su PS5 e Xbox Series X|S, WB Games Montreal ha parlato di esigenze legate alla potenza del processore e in particolare alla gestione della modalità cooperativa, che avrebbe impedito al team di puntare ai 60 fotogrammi al secondo.

Il punto è che però Xbox Series S vanta la stessa identica CPU di Xbox Series X, dunque dire che il gioco sia stato scalato perché potesse funzionare dignitosamente anche sulla piattaforma economica di Microsoft non ha molto senso, alla luce di queste argomentazioni.

Non è tutto: sappiamo che Gotham Knights sarà disponibile anche su PC, naturalmente senza blocchi del frame rate, e verificare in tale frangente quale componentistica sia necessaria per far girare il gioco a 60 fps stabili potrà confermare tali perplessità.