ASUS TUF Nvidia GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X: la GPU è disponibile su Amazon, ecco il prezzo

Tramite Amazon è possibile acquistare una scheda grafica ASUS TUF Nvidia GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X. Il prezzo è 2.499,90€. Potete trovarla a questo indirizzo, oppure al box qui sotto. Questa scheda grafica è disponibile a intermittenza tramite Amazon Italia: è disponibile dal ieri - 14 ottobre - ed è stato disponibile unicamente poche ore due volte; quella attuale è la terza disponibilità e non durerà moltissimo. Se siete interessati, conviene non attendere troppo.

Nvidia GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X dovrebbe essere il modello più potente sul mercato in questo momento. Secondo un report, la 4090 Ti non sarà distribuita per alcuni problemi: non ne abbiamo la conferma ufficiale, per ora. Questo modello di RTX 4090 di Asus misura ‎34.82 x 16 x 7.26 cm.

Nvidia GeForce RTX 4090 24 GB GDDR6X

