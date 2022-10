PS5 Pro e nuova Xbox presto nelle mani degli sviluppatori, per un leaker

Secondo un leaker noto soprattutto nell'ambito delle informazioni su GTA, i nuovi modelli di console "mid-gen" potrebbero essere in arrivo presto, con le versioni aggiornate e potenziate di PS5 e Xbox Series che starebbero arrivando nelle mani degli sviluppatori.

Gli update hardware della nuova generazione restano un grande mistero, viste le difficoltà incontrate già dalle versioni iniziali di PS5 e Xbox Series X in termini di produzione e disponibilità sul mercato, ma con la stabilizzazione di queste che sembra essere incombente è possibile che si inizi a parlare di un aggiornamento "mid-gen", come successo in precedenza con PS4 Pro e Xbox One X, che uscirono in effetti circa 3 anni dopo l'uscita delle versioni iniziali.

Considerando l'abbondanza di potenza hardware che già contraddistingue PS5 e Xbox Series X e il fatto che molti titoli siano ancora cross-gen, la necessità di un ulteriore passo avanti in termini di evoluzione tecnologica non è ancora particolarmente sentita, ma con il progresso costante nelle tecniche produttive è possibile che questo avvenga tra non molto.

D'altra parte, la stessa TCL aveva menzionato la possibilità di upgrade agli attuali hardware tra il 2023 e il 2024, dunque la questione non è impossibile.

Xbox Series X e PS5

Come riportato da WCCFTech, il noto leaker Tez2, che ha una buona nomea per quanto riguarda l'affidabilità sulle informazioni ma solitamente in maniera limitata alla serie GTA, "molti studi tripla A potrebbero aver ricevuto o dovrebbero ricevere per l'inizio del prossimo anno i primi dev kit dei modelli migliorati delle console di metà ciclo", sostenendo peraltro che questa affermazione deriva da informazioni in suo possesso.

Va presa comunque come una semplice voce di corridoio, che al momento non sembra corroborata da alcuna prova. Considerando come PS5 e Xbox Series X continuino ad essere prodotte in scarse quantità, a parte un miglioramento sensibile dell'ultimo periodo, risulta difficile credere che Sony e Microsoft stiano già per effettuare il passaggio a PS5 Pro e nuove Xbox Series, ma è anche vero che qualche studio in questo senso è stato probabilmente fatto e potrebbe risultare in miglioramenti applicati non necessariamente alla potenza bruta quanto piuttosto ai consumi o qualcosa del genere.