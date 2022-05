PS5 Pro e le nuove Xbox Series nel 2023/24, afferma il produttore hardware TCL Technology

Durante una conferenza, la compagnia di componenti hardware TCL Technology ha affermato che PS5 Pro e nuovi modelli di Xbox Series dovrebbero arrivare nel 2023/24. Potete vedere delle fotografie qui sotto, che mostrano una diapositiva dell'evento.

Secondo quanto indicato, entro due anni dovrebbero arrivare le console di "mezza generazione", che sono ora note come PS5 Pro e "nuove" Xbox Series. In termini tecnici, l'obiettivo in termini di risoluzione dovrebbe essere 2160p e 60/120 FPS in render, con però un output fino a 8K e 60/120 FPS. La GPU delle console dovrebbe essere la RX7700XT.

Ora, dobbiamo forse considerare questa diapositiva di TCL Technology come un annuncio certo delle nuove console? Ovviamente no. È possibilissimo che quella di TCL sia più una supposizione, una stima basata sul tempo intercorso tra l'inizio di una generazione e l'arrivo della "mezza generazione". Come nel caso di PS4 e Xbox One, PS5 Pro e le nuove Xbox Series X arriverebbero tre/quattro anni dopo l'uscita delle console originali.

Considerando anche che a più di un anno dall'inizio della generazione è ancora difficile recuperare le versioni base delle console, con molti giocatori che corrono dietro a bundle e disponibilità limitate, non crediamo che vi sia modo di proporre nuovi modelli, ancora più potenti e costosi.

Ci sono molti rumor su PS5 Pro, e uno dei più recenti afferma che offrirà potenza doppia rispetto a PlayStation 5.