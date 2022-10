NieR: Automata Ver1.1a: trailer dell'anime ci mostra l'autoritaria Comandante White

Aniplex ha pubblicato un nuovo trailer per l'anime NieR: Automata Ver1.1a che ci mostra l'autoritaria Comandante White, a fianco dei propri operatori. Potete vedere il filmato qui sopra.

La comandante YoRHa sarà doppiata Chiaki Kano in giapponese, ovvero la stessa doppiatrice del personaggio in Nier Automata. Nel trailer possiamo udire anche la voce di Keiko Isobe e Meari Hatsumi, rispettivamente Operators 60 e 2010.

Inoltre, tramite Twitter, è stato pubblicato un artwork di ottima fattura che mostra la Comandante White e gli operatori al suo fianco. Potete vedere l'immagine qui sotto.

Artwork della Comandante White e degli operatori di NieR: Automata Ver1.1a

L'anime NieR: Automata Ver1.1a è previsto per il momento per gennaio 2023, anche se non vi è ancora una data di uscita precisissima.

Nel caso nel quale non conosciate il gioco originale, dovete sapere che NieR: Automata è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Di tratta di un gioco di ruolo d'azione nel quale si interpretano vari personaggi che combattono tra le macerie di una Terra distrutta. Il gioco è originariamente stato pubblicato nel 2017 su PS4 e PC, arrivando poi negli anni su altre piattaforme. Si tratta del secondo gioco della saga NieR: il primo capitolo è stato anche rimasterizzato con il nome di NieR Replicant ver.1.22474487139.