FIFA e Roblox annunciano FIFA World, un ambiente virtuale dedicato al calcio in Roblox

FIFA e Roblox hanno stretto una partnership molto interessante, in vista anche dei prossimi Campionati Mondiali di calcio, che porta al lancio di FIFA World, ovvero un ambiente virtuale disponibile all'interno di Roblox dedicato al calcio internazionale e ai suoi appassionati.

Si tratta di una piattaforma costruita attraverso Roblox, che consente l'accesso gratuito a chiunque ed è progettata per fornire un punto di riferimento e di incontro virtuale per tutti gli appassionati di calcio. FIFA collaborerà con Roblox per costruire nuove esperienze online in grado di far immedesimare i fan all'interno della piattaforma, anche in vista del prossimo avvio del Campionato del Mondo di calcio, che fornirà ovviamente soggetti e spunti per questa nuova iniziativa.

All'interno di FIFA World troviamo vari mini-game a tema calcistico, dislocati all'interno di varie zone di una vasta mappa 3D liberamente esplorabile.

FIFA World in Roblox

Ci saranno, tuttavia, anche altri spazi dedicati ad attività di vario tipo, oltre a materiali video tratti dall'estesa libreria in possesso della federazione mondiale, eventi in-game e ospiti speciali che saranno presenti all'interno dell'ambiente virtuale.

FIFA World è disponibile da oggi ma si tratta di una piattaforma in evoluzione, dunque nel corso delle prossime settimane e mesi verrà costantemente arricchita da altri contenuti ed eventi speciali, tra i quali avrà uno spazio prominente anche la FIFA World Cup Qatar 2022 e la FIFA Women's World Cup 2023.

"Com parte del nostro impegno nel far crescere il calcio e sviluppare nuovi modi per aggregare i fan allo sport, l'esperienza di FIFA in Roblox fornirà agli appassionati tanti nuovi modi per interagire con gli amici, celebrare la ricca cultura e la tradizione dello sport più popolare del mondo e dimostrare la creatività attraverso varie caratteristiche e meccaniche", ha affermato Romy Gai, Chief Business Officer di FIFA.

"Crediamo che scoprire e provare questi eventi insieme con gli amici in tutto il mondo di un'esperienza unica che non può spesso essere replicata nel mondo fisico", ha affermato Christina Wootton, VP di Global Partnership per Roblox. "Con FIFA World, i fan sono in grado di riunirsi e celebrare la loro passione con gli altri, supportare la propria squadra e accedere ad eventi di vario tipo da parte di FIFA per tutto l'anno".