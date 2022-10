PlayStation ha pubblicato il 400% di esclusive in più nel 2021 rispetto a Xbox, dice Microsoft

Come vi abbiamo già segnalato, Microsoft non è soddisfatta dei commenti fatti dal CMA del Regno Unito nei riguardi dell'acquisizione di Activision Blizzard e ha spiegato perché Sony PlayStation rimane la compagni produttrice di console più potente. Per spiegare esattamente in che modo Sony abbia il vantaggio, però, deve anche sottolineare come in certi aspetti la compagnia giapponese abbia prodotto molto di più di Xbox. Nel caso delle esclusive, ad esempio, PlayStation ha pubblicato il 400% di esclusive in più rispetto a Xbox nel 2021.

Precisamente, Microsoft spiega che ci sono state oltre 280 esclusive tra first party e third party su PlayStation nell'arco del 2021, ovvero "quasi cinque volte quelle di Xbox". Detto in altre parole, Sony ha pubblicato su PlayStation il 400% del numero di esclusive Xbox nell'arco dello scorso anno.

Ovviamente, questo numero ha valore fino a un certo punto. In questo conteggio sono considerate non solo le esclusive first party (che sono solo una frazione minima delle 280 indicate da Microsoft) e tutti questi giochi di terze party con i quali Sony ha stretto accordi, ma anche quei giochi che semplicemente hanno deciso per conto proprio di pubblicare solo su PlayStation senza prendere in considerazione Xbox.

In quest'ultima categoria rientrano probabilmente moltissimi giochi giapponesi che arrivano anche in occidente (o forse no) ma che in ogni caso sono pensati soprattutto per il mercato locale dove Xbox non è vista come una console interessante, non per un prodotto a basso budget che non si può permette di essere sviluppato per tantissime piattaforme in contemporanea.

Inoltre, il numero di esclusive non dice nulla dell'effettiva qualità di queste ultime e moltissime delle 280 esclusive indicate probabilmente non hanno assolutamente il potere commerciale di serie di terze parti come Call of Duty. Come sempre, sia PlayStation che Xbox stanno tirando l'acqua al proprio mulino. La questione sarà risolta dalla autorità competenti e non ci resta altro da fare se non attendere.

