PS5: update 22.02-06.02.00 pubblicato, a stretto giro dopo il precedente aggiornamento del firmware

Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento del firmware di PS5, a stretto giro dopo il precedente. Il file di aggiornamento di PlayStation 5 pesa esattamente 1,086 GB ed è il numero 22.02-06.02.00.

Come probabilmente vi aspettate, si tratta di un aggiornamento generico che si occupa solo di migliorare le prestazioni del sistema. La maggior parte degli update di PS5 non hanno descrizioni più approfondite di questa e quindi siamo oramai abituati. Solo di rado Sony propone update che cambiano sensibilmente la console e le sue funzioni, ma in tali casi presente le novità in modo ufficiale, spesso in anticipo.

L'aggiornamento del firmware di PS5 può essere eseguito già ora, come detto. Potrebbero esserci modifiche nascoste e non presentate, ma per il momento non abbiamo informazioni in tal merito. Considerando che è stato pubblicato a stretto giro del precedente, è possibile che questo aggiornamento serva a correggere qualche problemi minore causato dall'ultimo update, oppure a ultimare qualche correzione che il team non aveva fatto in tempo a proporre per il precedente.

PS5

Ecco i dettagli sul firmware 22.02-06.00.01 di PS5, ma non aspettatevi molto.