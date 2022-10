PS5: firmware 22.02-06.00.01 disponibile per il download, ma non aspettatevi molto

Sony ha lanciato un nuovo aggiornamento del firmware di PS5, il 22.02-06.00.01, già disponibile per il download. Comunque sia non aspettatevi chissà cosa perché, nonostante il peso di 1,08 GB, non fa altro che migliorare le performance del sistema, ossia si tratta del classico pacchetto mirato ad aumentare la stabilità della console, sistemando bug residui e ottimizzando l'ottimizzabile.

Per il download e l'installazione, lasciate fare in automatico alla console, che ovviamente deve essere connessa a internet. Potete controllare la versione del firmware nell'apposito menù delle Impostazioni di PS5, se non siete sicuri dell'avvenuta installazione.

PS5 si aggiorna ancora

L'ultimo aggiornamento maggiore del firmware di PS5 ha aggiunto gli elenchi dei giochi e il supporto per il 1440p, oltre a diverse modifiche nell'interfaccia utente.

Il prossimo aggiornamento maggiore, di cui ancora non si conosce la data, dovrebbe invece introdurre l'integrazione con Discord. Staremo a vedere quando sarà disponibile.