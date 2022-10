Kojima svelerà l'identità di un personaggio del suo prossimo gioco nel corso di un futuro evento

Hideo Kojima ha promesso su Twitter che svelerà l'identità del personaggio misterioso mostrato in occasione del TGS 2022, durante un futuro evento videoludico. In realtà molti fan credono di avere già individuato di chi si tratti, anche se ci sono dubbi su quale sia il gioco in sé.

Come potete vedere del personaggio in questione è stata mostrata solo la sagoma. I fan l'hanno confrontata con le foto di diverse attrici e hanno individuato una somiglianza nella forma del viso in ombra con quello di Elle Fanning, vista recentemente nei film "Raccontami di un giorno perfetto", "The Roads Not Taken" e "Maleficent - Signora del male", oltre che nelle serie "The Great" e "The Girl from Plainville". Ma c'è anche chi ipotizza possa trattarsi di Margaret Qualley, che già ha lavorato con Kojima in Death Stranding.

Una foto di Elle Fanning

Una foto di Margaret Qualley

Il dibattito rimane aperto sul gioco in cui il personaggio misterioso prenderà parte. C'è chi parla di Death Stranding 2, per lo stile del ritratto, ma c'è anche chi pensa che potrebbe trattarsi anche del gioco esclusivo per Xbox, di cui ancora non si sa praticamente nulla (il nome di lavorazione dovrebbe essere Overdose).