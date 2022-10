Calciatore si infortuna giocando con Xbox ed è costretto a saltare una partita di campionato

Courtney Baker-Richardson, un calciatore del Crewe Alexandra Football Club, squadra militante nella League Two inglese, è stato costretto a saltare una partita di campionato, contro il Carlisle United, dopo essersi infortunato giocando con la sua Xbox.

Baker-Richardson ha 26 anni ed è normale che ami i videogiochi. Il problema è che lui si è slogato una gamba poggiandola sul sofà: "È una parte del suo corpo che già gli aveva dato problemi. Non ci possiamo fare nulla, ma sta facendo una terapia che si spera elimini il problema," ha dichiarato il merito Alex Morris, l'allenatore della squadra.

Xbox ha fermato il capocannoniere del Crewe Alexandra

Baker-Richardson è attualmente il capocannoniere del Crewe Alexandra, con sei goal segnati in dieci partite di campionato. La sua assenza è pesante per una squadra che si trova dodicesima nella League Two e che è a secco di vittorie da metà agosto.

Nel corso della storia del calcio non sono mancati gli infortuni domestici ai calciatori, anche abbastanza strani, come uno di Robbie Keane, avvenuto mentre cercava di prendere il telecomando, o quello di Alan Wright, causato dall'aver allungato troppo la gamba per raggiungere il pedale della sua Ferrari (che poi ha venduto per una Rover 416). Ora Xbox si unisce al gruppo. Chissà che modello stava usando e a che gioco stava giocando.