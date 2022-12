I Cavalieri dello Zodiaco, teaser trailer esteso per il film live action

Il film live action de I Cavalieri dello Zodiaco è stato mostrato con un teaser trailer esteso rispetto al video di appena trenta secondi pubblicato a fine novembre. La cosa buffa è che il filmato in questione è spuntato in rete alcuni giorni fa, ma è passato un po' in sordina, forse perché eravamo ancora tutti impegnati a riprenderci.

Rispetto al primo trailer de I Cavalieri dello Zodiaco, questa versione ha un minutaggio sostanzialmente maggiore (1:07), pur rientrando ancora nei canoni dei teaser e non dei trailer veri e propri. Ad ogni modo, il tema del video è lo stesso e ci introduce per sommi capi alla storia e ai personaggi della pellicola.

Pubblicato in Giappone a partire dal 1986, il manga di Saint Seiya, creato da Masami Kurumada, ha riscosso un successo straordinario ed è subito diventato un anime, guadagnando un'enorme popolarità anche in Italia.

L'adattamento cinematografico rielabora per forza di cose tutta la vicenda e i suoi protagonisti, provando a inventarsi una rappresentazione diversa che tuttavia difficilmente farà breccia fra gli appassionati, come capitato anche con il film di Dragon Ball. Ve lo ricordate, sì?

Diretto da Tomasz Baginski e prodotto da Toei Animation e Sony Pictures, Knights of the Zodiac arriverà nelle sale nel 2023 e includerà un cast composto da Mackenyu (Seiya), Madison Iseman, Sean Bean, Famke Janssen, Nick Stahl, Diego Tinoco e Mark Decascos.