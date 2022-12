Fortnite, Epic lancia gli account limitati per tutelare gli utenti più giovani

Epic Games ha lanciato oggi gli account limitati di Fortnite: un sistema pensato per tutelare gli utenti più giovani del celebre battle royale, dotato di funzionalità ristrette in determinati ambiti e sotto controllo parentale.

A pochi giorni dal lancio del Capitolo 4, Fortnite introduce dunque nuovi meccanismi per la protezione di bambini e ragazzi sotto una determinata fascia di età, nell'ambito di una soluzione che tuttavia non porrà limiti rispetto all'accesso alle varie modalità di gioco.

"I giocatori di tutto il mondo riceveranno una sola volta la richiesta di dichiarare la loro età quando accedono a Fortnite", si legge sul sito ufficiale. "Se sei un giocatore più giovane, il tuo account Epic sarà limitato e ti sarà richiesto di fornire l'indirizzo e-mail di un genitore o tutore per avviare il processo di verifica del consenso parentale. "

"Con un account limitato, potrai giocare a Fortnite con accesso completo ai contenuti di gioco acquistati o guadagnati in precedenza, ma sarà necessario impostare il controllo parentale per potere accedere ad alcune funzionalità. Una volta che il tuo genitore o tutore ha impostato il controllo parentale, la tua esperienza di gioco rifletterà le impostazioni scelte e il tuo account non sarà più limitato."

"Inoltre, come abbiamo annunciato a settembre, se hai un'età inferiore ai 18 anni e se in precedenza non hai dichiarato la tua età, alcune delle tue opzioni saranno reimpostate al livello di privacy più alto. In automatico, troverai la chat impostata su 'Nessuno', i dettagli del tuo profilo impostati su 'nascosti', i gruppi su 'Solo su invito' e i suggerimenti personalizzati saranno disattivati. Se hai un'età inferiore ai 16 anni, avrai attivo in automatico il filtro linguaggio maturo."

"Se le tue impostazioni predefinite sono state modificate, riceverai una notifica e avrai la possibilità di modificare le impostazioni del tuo account se non sono attive altre limitazioni imposte dal controllo parentale o da un account limitato."