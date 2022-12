Tales of Arise: Beyond the Dawn registrato da Bandai Namco in Europa, è un sequel o un DLC?

Bandai Namco ha registrato presso l'EUIPO, l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, il marchio Tales of Arise: Beyond the Dawn. I dettagli al momento scarseggiano, ma le teorie puntano a un sequel, un DLC o un adattamento anime del JRPG.

Purtroppo i dettagli inclusi con la registrazione del trademark non offrono grandi indizi sulla natura di questo progetto. Le categorie associate infatti sono numerose e spaziano tra fin troppi generi: si va dai videogiochi a servizi per parchi divertimento, dai tappetini per mouse a film per cinema.

Prima del lancio di Tales of Arise, il producer Yusuke Tomizawa aveva dichiarato in un'intervista che la storia del gioco è completa e che non erano in programma DLC, prequel o sequel. Partendo da questo presupposto ci viene da pensare quindi che Beyond the Dawn potrebbe trattarsi di un progetto differente, come ad esempio un anime, considerando che anche Tales of Zestiria e Berseria hanno ricevuto un adattamento di questo tipo.

Tales of Arise, un combattimento

Non possiamo neppure escludere tuttavia che Bandai Namco nel frattempo non abbia cambiato idea e deciso di sfruttare il successo commerciale di Tales of Arise, che ad aprile ha superato il tetto delle 2 milioni di copie vendute, per realizzare un'espansione o un sequel/prequel.

Staremo a vedere. Chissà magari è in programma un annuncio per i The Game Awards 2022 del 9 dicembre 2022.