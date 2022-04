Tales of Arise: 2 milioni di copie vendute, il JRPG di Bandai Namco è un successo

Continua ad andare molto bene Tales of Arise sul mercato globale, con Bandai Namco che ha annunciato il superamento della quota di 2 milioni di copie vendute nel mondo per il suo JRPG, che si è rivelato un grande best seller, considerando anche gli altri capitoli della serie.

L'ultimo traguardo annunciato erano 1,5 milioni di copie raggiunte lo scorso ottobre, a circa due mesi dall'uscita, dunque c'è stato chiaramente un calo nel ritmo di vendita, ma 2 milioni di copie per un titolo di questo genere sono comunque davvero notevoli come risultato.



Tales of Arise ha ottenuto in effetti un'ottima accoglienza anche da parte della critica, come dimostra la nostra recensione: frutto di sostanziosi aggiornamenti ed evoluzioni al motore grafico e ai sistemi di gioco, il nuovo capitolo si presenta caratterizzato da un buon sistema di combattimento piuttosto rivoluzionato e da una storia interessante, incentrata su Alphen e Shionne, alle prese con una guerra che dilania la terra di Dahna.

Nel frattempo, restano gli interrogativi sulla possibilità che Tales of Arise possa avere un seguito, visto che al momento sembra che non ci siano piani al riguardo, ma visto il successo la questione non è improbabile.