Xbox Series X e S vendono più di PS5 perché Microsoft è stata brava

PS5 non si trova nei negozi. Questo è un fatto che ci dice come mai le vendite di PS5 siano rallentate. Volendo possiamo anche ipotizzare che, in caso di una quantità maggiore di scorte, la console di Sony avrebbe venduto molto di più di quanto non stia facendo in questo momento. Ma questo è pleonastico. Leggere però gli ottimi risultati di Xbox Series X e S solo alla luce di quelli della console concorrente è pura cecità.

Gli ultimi dati globali ci dicono che le console di ultima generazione di Microsoft stanno vendendo meglio di quella di Sony. Invece di basare le analisi sul mero confronto tra le due, perché non ci limitiamo, per una volta, a registrare il fatto che sotto la guida di Phil Spencer, la divisione Xbox da qualche anno a questa parte le ha azzeccate quasi tutte, ricostruendo quel mercato che aveva perduto con la generazione Xbox One? Perché non possiamo semplicemente ammettere che le nuove Xbox sono due console desiderabili, a prescindere dalla concorrenza, per una serie di motivi che vanno ben al di là della console war? Oppure vogliamo davvero continuare a pensare che milioni di persone comprino o meno una console perché ci sono dei poveretti che su forum / social / sezioni commenti si danno battaglia per dimostrare che un frame al secondo in più o in meno su di un gioco multipiattaforma faccia tutta la differenza del mondo?

Piaccia o meno, Microsoft è riuscita a vendere il suo prodotto e non lo ha fatto a discapito di nessuno. C'è riuscita perché lo ha dotato di un grande valore aggiunto con l'Xbox Game Pass e con servizi eccellenti come lo Smart Delivery. C'è riuscita perché ha reso la nuova generazione più accessibile con Xbox Series S, console che ha colmato in parte il vuoto creato dalla carenza di scorte dovuta alla crisi dei semiconduttori. C'è riuscita perché ha lanciato alcuni ottimi titoli di grande richiamo come Forza Horizon 5 e Halo Infinite. C'è riuscita perché si è dimostrata attiva con grosse acquisizioni che hanno ingolosito i giocatori, come quella di Bethesda e di Activision (sempre che quest'ultima vada a buon fine). C'è riuscita perché per prima ha sviluppato un sistema per consentire agli acquirenti di riutilizzare i loro vecchi giochi con le nuove console, senza fargli spendere un centesimo, dandogli così un forte senso di sicurezza. Insomma, c'è riuscita perché si è ricostruita una reputazione e ha abbracciato dei nuovi mercati, ottenendo dei risultati anche lì dove sembrava impensabile averne.

Phil Spencer ha fatto un ottimo lavoro con Xbox

Dietro agli ottimi numeri di Xbox c'è un grande lavoro iniziato anni fa quando molti, invece di guardare al progetto di lungo periodo di Spencer con la necessaria curiosità, stavano lì a contare le esclusive come se fossero l'unico nodo della questione. Spencer e i suoi sapevano che la generazione Xbox One era persa e hanno puntato tutto sulla successiva, partendo addirittura dal principio di doverla superare, concettualmente parlando. Paradossalmente proprio la fine della schiavitù dell'hardware e il puntare sui servizi, gli ha permesso di vendere più hardware.

Concludendo: con più scorte disponibili è possibile, anzi probabile, che PS5 avrebbe venduto di più, ma ciò non riduce il successo di Xbox, che avrebbe venduto bene lo stesso, perché ha reso le sue console dei prodotti appetibili a prescindere dalle scelte della concorrenza.