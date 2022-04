Sherlock Holmes Chapter One, trailer di lancio su PS4: disponibile ora su PS Store

Sherlock Holmes Chapter One è disponibile a partire da oggi anche su PS4, in formato digitale via PlayStation Store, come conferma il trailer di lancio pubblicato da Frogwares.

Nella nostra recensione di Sherlock Holmes Chapter One abbiamo sottolineato la qualità delle meccaniche investigative dell'avventura e l'ottima intuizione della figura di Jon, nonché la bellezza dello scenario di Cordona.

"Prima di diventare il più famoso detective del mondo, Sherlock Holmes era un giovane brillante e ribelle che desiderava sempre mettersi alla prova", si legge nella sinossi. "Una vecchia questione ancora in sospeso lo costringe a tornare sulle coste del Mediterraneo dove morì sua madre."

"È l'occasione perfetta per una nuova avventura, ma la vibrante vita urbana sull'isola nasconde qualcosa di più inquietante. Crimine e corruzione, un senso contorto di giustizia e moralità... Questi sono solo alcuni degli ostacoli che dovrà affrontare Sherlock alla ricerca della verità."

"Nei panni di Sherlock, la storia si evolverà dalle decisioni che prendi in questo gioco open world. Inganno, violenza e deduzione sono solo alcune delle risorse del tuo arsenale: Jon, il tuo misterioso compagno di viaggio, è una risorsa di valore assoluto."

"Puoi scegliere di risolvere i problemi con la forza o essere un passo avanti rispetto ai tuoi nemici usando il tuo ingegno per individuarne i punti deboli. Decidi tu quale sia il miglior modo per affrontare ogni situazione e affina le tue capacità investigative."